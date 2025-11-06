Vor Kreisschau in Baiersbronn: Hobbyzüchter sind wegen Vogelgrippe besorgt

Der Kleintierzuchtverein Mitteltal-Obertal in Baiersbronn macht sich wegen der Ausbreitung der Vogelgrippe Sorgen. Manche ihrer Tiere sind vom Aussterben bedroht.

Eine gute Nachricht hat der Kleintierzuchtverein Mitteltal-Obertal für alle Tierfans, die sich schon auf die Kreisschau mit Lokalschau am Samstag und Sonntag, 8. und 9. November, im Züchterheim des Vereins freuen. Erster Vorstand Daniel Armbruster teilt unserer Redaktion nach einer finalen Abstimmung des Vereins mit dem Veterinäramt Freudenstadt mit: „Wir müssen keine besonderen Auflagen erfüllen, da jedes Tier eindeutig zugeordnet werden kann und alle Halter bekannt sind und auch erfasst werden.“

Sollte es noch zu einem unerwarteten Ausbruch im Kreis kommen, müssten weitere Maßnahmen gefasst oder gegebenenfalls kurzfristig abgesagt werden.

Armbruster erklärt, was der Kleintierzuchtverein unternimmt, um seine Tiere vor Infektionen zu schützen. „Die sicherste Maßnahme wäre vermutlich, die Tiere nur noch innerhalb der geschlossenen Ställe zu halten. Dies halten wir vom Verein aber aus Gründen des Tierwohls nicht für sinnvoll. Es wird verstärkt auf das Einzelverhalten der Tiere geachtet, um gegebenenfalls einen Befall frühzeitig zu erkennen.“

Unsere Empfehlung für Sie Seuchenvorbereitung in Freudenstadt Überwachungszone würde zehn Kilometer umfassen Bislang ist der Kreis Freudenstadt von der Vogelgrippe verschont geblieben. Doch das Landratsamt bereitet sich auf mögliche Seuchenausbrüche vor.

Seltene Arten

Armbruster berichtet, dass die Sorgen vor der Vogelgrippe gerade im Hobbybereich natürlich groß seien, da die Züchter im Gegensatz zu den Massenbetrieben besondere, seltene und stellenweise vom Aussterben bedrohte Rassen halten und züchten würden.

Daniel Armbruster (Zweiter von links) mit weiteren Vereinsmeistern im Vorjahr bei der Lokalschau in Mitteltal Foto: Lothar Schwark

„Gleichzeitig sind die Tiere in vielen Fällen Familienmitglieder. Dementsprechend schlimm wäre es, bei einem Befall einzelne Tiere beziehungsweise auch den gesamten Bestand töten zu müssen. Das ist das Schlimmste, was einem Hobbytierhalter wie uns passieren kann“, sagt Armbruster.

Die Baiersbronner Kleintierzüchter hoffen nun, dass alle ihre Halter und Züchter unbeschadet mit ihren Tieren durch die Vogelgrippe-Saison kommen.