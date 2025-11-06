Vor Kreisschau in Baiersbronn: Hobbyzüchter sind wegen Vogelgrippe besorgt

Der Kleintierzuchtverein Mitteltal-Obertal in Baiersbronn macht sich wegen der Ausbreitung der Vogelgrippe Sorgen. Manche ihrer Tiere sind vom Aussterben bedroht.
Eine gute Nachricht hat der Kleintierzuchtverein Mitteltal-Obertal für alle Tierfans, die sich schon auf die Kreisschau mit Lokalschau am Samstag und Sonntag, 8. und 9. November, im Züchterheim des Vereins freuen. Erster Vorstand Daniel Armbruster teilt unserer Redaktion nach einer finalen Abstimmung des Vereins mit dem Veterinäramt Freudenstadt mit: „Wir müssen keine besonderen Auflagen erfüllen, da jedes Tier eindeutig zugeordnet werden kann und alle Halter bekannt sind und auch erfasst werden.“