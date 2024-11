Vor Konzertlesung in Haiterbach: Samuel Rösch spricht über seine neuen Songs

1 Samuel Rösch tritt am Wochenende in Haiterbach auf. Foto: Marta Urbanelis

„The Voice of Germany“-Gewinner Samuel Rösch gibt am Samstag eine Konzertlesung in Haiterbach. Mit uns hat der Künstler vor dem Termin über seinen Bezug zum Nordschwarzwald, seine neuen Songs und seine Beziehung zu Sänger Michael Patrick Kelly gesprochen.









Samuel Rösch ist am Samstag zu Gast in Haiterbach. Für den 30-Jährigen ist der Auftritt im Nordschwarzwald eine Art kleines Heimspiel: Der Sänger aus dem Erzgebirge lebte 2018 bis 2020 mit seiner Frau in Bad Liebenzell, direkt nach seinem Sieg bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ und seiner ersten Tour. Während seine Frau studierte, nahm Röschs Solo-Karriere als Musiker vom Südwesten aus ihren Lauf. An seine Zeit im Nordschwarzwald erinnere er sich „sehr gern - vor allem an die Laugenbrötchen“. Das berichtet Rösch im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Konzertlesung findet am Samstag in der evangelischen Laurentiuskirche statt und beschränkt sich eben nicht nur auf Röschs Musik. Der Künstler wird an dem Abend auch aus seinem eigenen Buch mit dem Titel „Ich glaub an dich“ vorlesen. Das Format der Konzertlesung ermögliche es ihm, zum Nachdenken „über die großen Fragen im Leben“ zu bewegen. Rösch ist gläubiger Christ und will die Besucher dazu bringen, an sich selbst zu glauben. „Ich möchte dazu aufrufen, die eigenen Gaben und Talente zu entdecken und zu nutzen“, führt er aus. Lesen Sie auch Unsere Empfehlung für Sie Haiterbacher Kirche Gewinner von „The Voice of Germany” kommt Samuel Rösch ist am Samstag, 23. November, zu Gast in Haiterbach. Der Sänger hat gerade erst vier neue Songs veröffentlicht, in denen er ganz persönlich wird und somit zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Rösch berichtet: In den Liedern geht es um seine Tochter, um Familienkonflikte, seine Diabetes-Erkrankung, um Glaube, um Emotionen. Eines der neuen Stücke hat den gleichen Titel wie sein Buch: „Ich glaub an dich“. Dieser Song sei direkt nach dem Finale von „The Voice of Germany“ vor sechs Jahren gemeinsam mit dem Gitarristen von Udo Lindenberg, Daniel Flamm, entstanden, so Rösch. Dass er ihn jetzt erst veröffentliche, sei dem geschuldet, dass ihm der Inhalt in der Vergangenheit einfach zu persönlich und zu emotional gewesen sei. Samuel Rösch will sich aber nicht mehr verstecken. So geht der Künstler seit einem Jahr auch ganz offen mit einem besonders sensiblen Thema seines Lebens um: seiner Diabetes-Erkrankung. Er habe seine Diagnose lange als Schwäche gesehen, erklärt der Sänger. Inzwischen blickt er jedoch anders auf die Autoimmunerkrankung und will die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren. Apropos Privatleben: Persönlichen Kontakt pflegt Samuel Rösch noch immer zu seinem damaligen „The Voice“-Coach Michael Patrick Kelly. Sie telefonierten mehrmals im Jahr, berichtet Rösch. Dabei gehe es sowohl um private Themen als auch um Musik - und das freue ihn sehr. „Das ist eher nicht selbstverständlich“, sagt Rösch. Das Konzert in Haiterbach Das Konzert wird in Kooperation der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Haiterbach-Talheim und der Liebenzeller Gemeinschaft Haiterbach veranstaltet. Es findet am 23. November in der evangelischen Laurentiuskirche in Haiterbach (Marktplatz 3) statt und beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für 13 Euro im evangelischen Pfarramt (pfarramt.haiterbach@elkw.de / 07456 / 342) oder für 16 Euro an der Abendkasse.