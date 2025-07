Vor Konzert in Stuttgart

1 Iron Maiden bei einem Auftritt im Rahmen der Tour „Ozzfest“ (2005). Foto: imago/ZUMA Press An diesem Wochenende spielt Iron Maiden auf dem Cannstatter Wasen. An den Alt-Rockern geht der Tod von Ozzy Osbourne nicht spurlos vorbei – trotz Ärger in der Vergangenheit.







Der Tod von Black-Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne geht auch nicht spurlos an den Rockern von Iron Maiden vorbei. Im Vorfeld des Konzerts in Stuttgart an diesem Samstag drückte die Band auf ihren Social-Media-Kanälen ihr Beileid aus und kondolierte der Familie.