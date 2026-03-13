Vor Koalitionsgesprächen: Kein linker Koalitionsvertrag – CDU erwartet viele Zugeständnisse der Grünen

Die CDU will keinen linken Koalitionsvertrag – und erwartet viele Zugeständnisse der Grünen. Inwieweit belasten Verletzungen aus dem Wahlkampf den Start der Gespräche?
Die CDU will geschlossen und mit weitreichenden inhaltlichen Forderungen in die Koalitionsgespräche mit den Grünen gehen. Am Abend kam der CDU-Landesvorstand mit den Wahlkreiskandidaten zusammen, um den Wahlkampf und das Ergebnis zu analysieren. Viele Teilnehmer bestätigen, dass es nun darum gehe, nach vorn zu schauen. Der Rückhalt für Landeschef Manuel Hagel sei groß. Der Ball liege bei den Grünen, hieß es zudem.