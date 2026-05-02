Vor Insel Poel gestrandet: Buckelwal wieder in der Nordsee - Am Morgen von Bord

Der Wal ist in der Nordsee freigesetzt worden. Als gerettet gilt das geschwächte Tier nicht. Die Dänen haben bereits mitgeteilt, was passiert, sollte es an ihrer Küste erneut stranden.
Der aus einer flachen Ostsee-Bucht an der Insel Poel geborgene Buckelwal ist nach Angaben aus dem Team der verantwortlichen Privatinitiative und nach Bildern des Livestream-Anbieters News5 in der Nordsee freigesetzt worden. Der Wal sei gegen 9.00 Uhr nicht mehr im Lastkahn gewesen, sagte Jens Schwarck, Mitglied der privaten Initiative und beim Transport mit dabei, der Deutschen Presse-Agentur. Der Konvoi befand sich am Morgen etwa 70 Kilometer von Skagen entfernt im Skagerak.