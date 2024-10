Vor Imbiss in Zimmern ob Rottweil

1 Beim Streit um einen Parkplatz flogen in Zimmern ob Rottweil die Fäuste. (Symbolfoto) Foto: Gambarini

Weil sie sich um einen Parkplatz stritten, sind zwei Männer vor einem Restaurant in Zimmern ob Rottweil aneinander geraten. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.









Am Donnerstagabend ist es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Flözlinger Straße in Zimmern ob Rottweil zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der zwei Menschen verletzt wurden.