Vor Heim-WM: Basketball-Verband holt Frauen-Bundestrainer aus den USA

Nach dem überraschenden Aus von Lisa Thomaidis hat der Deutsche Basketball Bund einen neuen Frauen-Bundestrainer. Dieser soll das Team zur Heim-WM in Berlin führen.
Frankfurt/Main - Olaf Lange wird neuer Bundestrainer der deutschen Basketballerinnen und soll das Team um US-Starspielerin Satou Sabally zur Heim-WM in Berlin führen. Sein Vertrag läuft bis zum 30. August 2028, wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) mitteilte. Der 53 Jahre alte Lange folgt auf die Kanadierin Lisa Thomaidis, mit der der Verband den Vertrag in der vergangenen Woche aufgelöst hatte.