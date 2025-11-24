Vor Haushaltsberatungen: Kommunale Freie Wähler Lahr fordern Bürokratie-Abbau

Die Kommunalen Freien Wähler sehen neben der Einschränkung der freiwilligen Leistungen auch in der Begrenzung der Personalkosten eine zwingende Notwendigkeit.
Die Entwicklung der städtischen Finanzen stand bei einer Klausurtagung von Vorstand und Gemeinderatsfraktion der Kommunalen Freien Wähler (KFW) Lahr im Fokus. Dabei ging der besorgte Blick laut Pressemitteilung über das kommende Haushaltsjahr hinaus auf die sich in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 abzeichnende Schieflage im Finanzwesen der Stadt.