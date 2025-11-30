Vor Haushaltsberatungen im HPA: Lahrer SPD-Fraktion sieht Stadt an der Grenze des Wachstums angekommen

Vor den Haushaltsberatungen betonen die Sozialdemokraten ihren Anspruch, die soziale Balance zu halten und gleichzeitig klar Prioritäten zu setzen.
Mit zwei Grundsätzen will die SPD-Gemeinderatsfraktion laut einer Pressemitteilung in die Haushaltsberatungen gehen: Zum einen sollen keine Anträge gestellt werden, die die Ausgabenseite zusätzlich belasten. Zum anderen soll es keine Erhöhung der Personalkosten geben, abgesehen von den beschlossenen vier Stellen. „Wir müssen ehrlich bleiben: Die Stadt steht seit Jahren unter enger werdenden finanziellen Spielräumen. Unser Anspruch ist, die soziale Balance zu halten und gleichzeitig klar Prioritäten zu setzen“, so Diana Frei, finanzpolitische Sprecherin der Fraktion.