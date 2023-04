1 Europa, Deutschland, Baden-Württemberg und das Justizgebäude in Rottweil: Wenn vor dem Amtsgericht über „Volksverhetzung“ verhandelt wird, hat dies ein anderes Niveau als in Staaten, die ein komplett anderes Verständnis von Recht haben. Foto: Hezel

Wer wegen Volksverhetzung vor Gericht steht, muss schon einiges auf dem Kerbholz haben. Dieser Gedanke liegt erst einmal nicht fern. Doch trifft er auch auf einen Zerspanungsmechaniker aus einer Umlandgemeinde von Rottweil zu?









Volksverhetzung ist kein Eierdiebstahl, diese Straftat wiegt in einer Demokratie westeuropäischer Prägung schwer. Was im April 2020 geschehen ist, warum der Mann dies getan hat, und vor allem, wie er es in Zukunft damit hält, kommt justament am 20. April vor dem Amtsgericht in Rottweil zur Sprache.