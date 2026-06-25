Vor Frankreichs Küste: Nach Havarie der Erika 1999 - Marine stopft Risse am Wrack

Ölverschmutzte Vögel an Frankreichs Stränden geben Anlass zur Sorge. Nun greift die Marine ein und sichert das Wrack der «Erika» – Jahrzehnte nach der Katastrophe.
Brest - Mehr als 26 Jahre nach dem Untergang des Tankers "Erika" und der darauffolgenden schlimmen Ölpest vor Frankreichs Westküste hat die Marine zwei Risse in dem Wrack abgedichtet. Damit solle das Austreten von im Wrack verbliebenem Schweröl in die Umwelt verhindert werden, teilte die maritime Präfektur in Brest mit. Im Januar waren an Stränden der Region erneut Vögel entdeckt worden, die mit Öl verschmutzt waren, das nach Experteneinschätzung aus dem Wrack der "Erika" stammt.