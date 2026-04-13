Vor Europa-League-Rückspiel: SC Freiburg mit gutem Gefühl – aber Sorgen um einen Schlüsselspieler

Nach der 3:0-Gala im Europapokal hat der SC Freiburg auch in Mainz gewonnen. Die Verletzung von Johan Manzambi bereitet Trainer Julian Schuster allerdings Sorgen.
Auch wenn die Temperaturen zu Wochenbeginn im sonnenverwöhnten Freiburg etwas anderes sagen: Die zweite Aprilhälfte für den SC Freiburg wird heiß. In einer außergewöhnlichen Europa-League-Saison winkt am Donnerstag im spanischen Vigo das Halbfinale. Eine Woche später kämpfen die Breisgauer gegen den VfB Stuttgart um den zweiten DFB-Pokalfinal-Einzug der Vereinsgeschichte.