Vor Entscheidung in Eutingen: Verein rät von vielen kleinen Sparmaßnahmen ab

Die Sparpläne der Gemeinde Eutingen treffen auch die Vereine. Zwei Sportvereine äußern sich dazu, wie sie zum Sparkurs stehen – und geben eine Anregung.
In seinem „Konsolidierungskonzept 2025“ – dem großen Sparplan für Eutingen – schlägt der Gemeinderat unter anderem eine Reduzierung der Vereinsregelförderung um 30 Prozent und ein Aussetzen der Förderung von Investitionen und Beschaffungen für Vereine vor. Bis zu 21.000 Euro an Einsparpotenzial sieht der Gemeinderat pro Jahr durch eine Kürzung der Regelförderung. Eine Aussetzung von sonstigen Förderungen würde individuell verschieden hohe Einsparungen bringen. Eine Änderung ist auch bei der Abrechnung von Bauhof-Tätigkeiten vorgesehen. Für Dritte sollen die Kosten zu 100 Prozent, für Kirche und Vereine zu 25 Prozent abgerechnet werden. Ausnahmen sollen die Beschilderung der Fasnetsumzüge und des Hoametfeschtumzugs sein. An Kirchen und Vereine wurden bislang keine Rechnungen gestellt. Das Einnahmepotenzial schätzt der Gemeinderat bei den Bauhofabrechnungen auf rund 7.500 Euro pro Jahr.