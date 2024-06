1 Österreichisches Fans haben in Düsseldorf mit einer älteren Dame gefeiert. Foto: dpa/Fabian Strauch

In Düsseldorf haben sich am Montag tausende Österreicher auf den Weg ins Stadion gemacht. Auf ihrem Fanmarsch haben sie eine ältere Dame glücklich gemacht.









Tausende österreichische Fußball-Fans haben am Montag vor dem EM-Spiel gegen Frankreich zeitweise die Düsseldorfer Innenstadt eingenommen. Anschließend machte sich der riesige Pulk auf den Weg in Richtung Stadion, in dem sie am Abend auf eine Überraschung gegen den EM-Favoriten aus Frankreich hoffen. Videos zeigen den bildstarken Fanmarsch der Österreicher am Montagnachmittag.