Vor einer Bar in Altenheim: Jugendliche schlagen Mann zusammen und flüchten

Vor einer Bar in Altenheim

1 Ein 36-Jähriger soll von Jugendlichen angegriffen worden sein. (Symbolfoto) Foto: vchalup –­stock.adobe.com

Ein 36-jähriger Mann soll am Mittwoch um kurz nach Mitternacht von zwei bislang unbekannten Jugendlichen in der Kehler Straße im Bereich einer Bar zusammengeschlagen worden sein. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung.









Demnach wurde der alkoholisierte 36-Jährige dabei verletzt. Er wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die bislang Unbekannten flohen laut Zeugenaussagen in Begleitung einer weiblichen Jugendlichen in unbekannte Richtung, heißt es weiter.