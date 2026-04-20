Vor Duell mit VfB Stuttgart: Der SC Freiburg ist bereit für die ganz großen Spiele

Nach dem Arbeitssieg gegen Heidenheim warten auf den SC Freiburg mehrere Höhepunkt. In diesen geht es in den kommenden Wochen gleich um zwei Finaleinzüge.
Wie stressig die vergangenen Tage und Wochen für Spieler und Funktionsteam des SC Freiburg gewesen sein dürften, versuchte Trainer Julian Schuster nach dem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim anschaulich zu beschreiben. „Wir haben heute Morgen final unsere offensive Herangehensweise besprochen. Das ist anspruchsvoll, wenn man dann auf die Qualität trifft“, sagte der Freiburger Coach nach dem Spiel am Sonntag.