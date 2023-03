1 Konstantin Fries (in Weiß) wird dem SC Lahr gegen die U23 vom Bahlinger SC definitiv fehlen. Zudem hat Ousman Bojang im Training einen Schlag auf den Knöchel bekommen und fällt für das Wochenende aus. Foto: Künstle

Der SC Lahr erwartet am Samstag mit der U23 vom Bahlinger SC einen, so Sport-Vorstand Petro Müller, „unberechenbaren“ Gegner. Konstantin Fries und Ousman Bojang fallen für das Heimspiel verletzt aus.









Verbandsliga: SC Lahr - Bahlinger SC U23 (Samstag, 15.30 Uhr). Eine Wunderheilung ist bei Fries, wie es schon nach dem Spiel gegen Linx zu erwarten war, nicht eingetreten. „Er fehlt uns mit seiner Oberschenkel-Verletzung definitiv am Samstag“, bestätigt Müller. Zu ihm gesellt sich, neben den Langzeitverletzten, Ousman Bojang. „Er hat im Training einen Schlag auf den Knöchel bekommen.“

Wer für die jungen Bahlinger aufläuft, lässt sich laut Müller schwer vorhersagen. Die Reserve der Regionalliga-Truppe könnte auch Unterstützung von der ersten Mannschaft bekommen. „Aber selbst wenn sie zwei Spieler aus der Ersten mit dabei haben: Die sollten wir auch in den Griff bekommen“, gibt sich Müller optimistisch.

Spielerische Stärke ist beim Gast Trumpf

Der Gegner ist für ihn nicht nur aufgrund des wechselnden Personals „unberechenbar“. Dies sei auch dem Charakter der jungen Truppe geschuldet. „Sie sind spielerisch stark“, gibt Müller zu bedenken. Auch das Hinspiel war beim 2:1-Sieg der Lahrer daher eine knappe Angelegenheit.

Beim Sieg im Verbandspokal gegen den FC Öhningen-Gaienhofen wie auch beim jüngsten 0:0 in der Liga gegen Linx hatten die Lahrer mit den schlechten Platzverhältnissen zu kämpfen. Das dominante Spiel über flache Kurzpässe konnte so nicht planmäßig aufgezogen werden – was sich nun an der Dammenmühle aber ändern soll. „Die Platzverhältnisse werden auf unser Anlage besser sein. Sofern es zum Wochenende nicht noch schneit“, blickt der Sport-Vorstand voraus.

Rückstand zur Spitze wird wohl nicht kleiner werden

Tabellarisch sind die Lahrer klar in der Favoritenrolle. Die Kaiserstuhl-Kicker stehen mit nur 20 Punkten mitten im Abstiegskampf während der SCL als Tabellenzweiter noch um Aufstieg oder sogar die Meisterschaft mitspielt. Der Kontakt zu Spitzenreiter FC Teningen ist am vergangenen Spieltag etwas abgerissen. Teningen ist nun zwei Zähler weg und der Abstand wird am Wochenende kaum wettzumachen sein: Der Primus tritt nämlich beim abgeschlagenen Schlusslicht FV RW Elchesheim an.