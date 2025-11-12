Vor Duell gegen Herzensklub: Diese Legenden des 1. FC Köln trifft Sand-Trainer Fischinger häufiger

Für Alexander Fischinger, Trainer der Frauen des SC Sand, steht im DFB-Pokal ein besonderes Spiel an. Vor dem Duell mit dem 1. FC Köln gibt er emotionale Einblicke.
Erste Liga gegen zweite Liga, Dorfklub gegen Großstadt-Kicker und Außenseiter gegen Favoriten: Wenn am Sonntag die Frauen des SC Sand im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Köln spielen, gibt es viele Gegensätze. Ein besonderes Duell wird es für den ganzen Verein – aber insbesondere für SCS-Trainer Alexander Fischinger. Der 61-Jährige ist riesengroßer Fan des „Effzeh“. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät er, wie es dazu kam, welche Legenden aus der Domstadt er häufiger trifft und welch seltenes Fan-Utensil in seinem Garten steht.