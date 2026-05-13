Vor Derby gegen Binzen: Der FSV Rheinfelden hat einen dicken Fisch an der Angel

Das Bezirksderby am drittletzten Spieltag der Fußball-Landesliga geht bereits am Freitagabend über die Bühne. In der kommenden Woche peilt der FSV einen Transfer an.
Ab 20 Uhr ist der TuS Binzen beim FSV Rheinfelden zu Gast. Beide Mannschaften haben nach den Niederlagen am vergangenen Wochenende etwas gutzumachen. Die Löwenstädter verloren beim FC Wittlingen mit 0:1, der TuS Binzen musste sich zu Hause dem SV Mundingen mit 2:4 geschlagen geben. Damit endete bei den Kandertälern eine beeindruckende Erfolgsserie in der Rückrunde.