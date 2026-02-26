Vor der Landtagswahl: Vandalismus an Wahlplakaten in Donaueschingen

Plakate werden in Donaueschingen abgerissen, zerschnitten oder beschmiert. Warum die Kosten dadurch enorm sind. Und was die betroffenen Parteien dazu sagen.
Am 8. März wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag und der Wahlkampf dafür läuft auf Hochtouren. Zahlreiche Plakate von Direktkandidaten hängen an Straßenlaternen des Wahlkreises. Doch die Werbeschilder werden öfters beschädigt, heruntergerissen oder beschmiert. In Donaueschingen sieht man das beispielsweise in der Max-Egon-Straße oder auch am Bahnhof.