Ein Öltanker wird vor der Küste der Emirate von drei kleinen Booten umkreist - und ändert seinen Kurs. Noch sind viele Fragen offen.
London - Vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate ist es zu einem Zwischenfall mit einem Öltanker gekommen, der plötzlich den Kurs Richtung Iran geändert hat. Dem von der britischen Royal Navy betriebenen Informationsdienst UKMTO zufolge könnte der Vorfall als "staatliche Aktivität" eingestuft werden. Die für den Tanker zuständige Managementfirma teilte mit, den Kontakt zur "Talara" verloren zu haben.