Vom Kinderheim in das Gefängnis auf die Straße – schon von klein auf hatte Michael D. mit Schicksalsschlägen zu kämpfen. Heute schläft der 56-Jährige auf der Couch von Patrick Jäger – ein Lahrer, der den Obdachlosen bei sich aufgenommen hat.

Beim Besuch unserer Redaktion wird klar: Es ist nicht viel, was D. geblieben ist. Eine Einkaufstüte voller Kleider – das ist alles. Doch wie ist er in die Obdachlosigkeit gerutscht?

In Gartenhütten oder in der Sparkasse geschlafen

Der gebürtige Frankfurter erzählt: „Meine Eltern starben bei einem Autounfall, deshalb bin ich im Kinderheim aufgewachsen.“ Damals sei er ein „Ausreißer“ gewesen, habe sich nur schwer anpassen können. Deshalb sei er von Heim zu Heim geschickt worden, bis er im Dinglinger Haus in Lahr gelandet ist. Zu der Zeit habe er auch seine Ausbildung zum Schreiner gemacht.

Jahre später lebte der zwischenzeitlich geschiedene Familienvater alleine in Kippenheim, bis eines Tages die Polizei vor seiner Tür stand. Der Grund: „Ich wurde oft beim Autofahren ohne Führerschein erwischt.“ Da er die Briefe der Staatsanwaltschaft ignoriert habe, wurde er laut eigener Angabe im Mai 2021 zu acht Monaten Gefängnis verurteilt.

Der erste Weg nach seiner Entlassung im Januar 2022 sei zu seiner Wohnung in Kippenheim gewesen. „Dort hat man mir gesagt, dass ich nicht mehr hier wohne“, so D.. „Während meiner Haftzeit hat mein Vermieter Eigenbedarf angemeldet.“ Was mit seinen Möbeln und seinem Eigentum in der Wohnung passierte, kann D. nicht sagen. Er habe den Vermieter nie danach gefragt.

Ohne Job und ohne Dach über dem Kopf begann für D. ein Jahr der Obdachlosigkeit. „Ich bin eine Weile in den Kälteschutz-Containern in der Karl-Kammer-Straße untergekommen.“ Doch als die Container Mitte März geschlossen wurden, sei er wieder auf der Straße gelandet. „Ich habe in Gartenhäusern oder häufig in der Sparkasse geschlafen“, erinnert er sich. Auch in Bushaltestellen sei er zwischenzeitlich untergekommen. So auch vor knapp zwei Wochen, als Jäger ihn in einer Haltestelle liegend gefunden und anschließend aufgenommen hat. „Ich konnte ihn nicht einfach dort lassen – besonders bei Minusgraden in der Nacht“, erklärt Jäger. Allein der Weg von der Bushaltestelle in die Wohnung sei eine Herausforderung gewesen – D. sei mehrmals zusammengebrochen.

D. möchte wieder Fuß fassen

In der Wohnung angekommen, hat Jäger ihn mit Essen versorgt und ihm einen Schlafplatz auf dem Sofa gerichtet. „Das ist ein gutes Gefühl, endlich wieder ein Dach über dem Kopf zu haben“, freut sich der Obdachlose. Dabei sei er für Jäger im Alltag oder aus finanzieller Sicht keine Belastung: „Ich ziehe ihn halt so durch.“ Dennoch soll die Wohnung nur eine Übergangslösung sein.

Der Plan sei es, D. zu einer Entgiftung zu verhelfen – „er ist Alkoholiker“, so Jäger. Danach möchte D. wieder „auf eigenen Beinen stehen“ – arbeiten gehen und Geld verdienen. Eine Wohnung habe Jäger vielleicht sogar in Aussicht für ihn: „Ich will im Mai ausziehen, dann kann er meine Wohnung haben.“ Diese werde von der kommunalen Arbeitsförderung finanziert. Somit habe D. die Chance – sofern die Anträge genehmigt werden – die Wohnung zu übernehmen.

Bis es soweit ist, muss allerdings noch einige Zeit vergehen. Seinen Alltag verbringt D. damit, „Fernsehen zu schauen“. Viel mehr bleibe ihm derzeit nicht übrig , denn er warte auf Rückmeldungen der Stadt Lahr und der Gemeinde Kippenheim. Diese seien sich nicht darüber einig, wer für seine Unterbringung zuständig ist. Zumal D. aus gesetzlicher Sicht nicht als obdachlos zählt, solange er bei jemandem unterkommt.