1 Der Kooperationsvertrag ist unterschrieben (von links): Tom Dickmann (Schulleiter Katholische Fachschule für Sozialwesen der Fachrichtung Heilerziehungspflege), Volker Reinhardt (Gastprofessor der Steinbeis-Hochschule), Christian Seiter (Geschäftsleitung der Steinbeis-Hochschule) und Andreas Schwarz (Geschäftsfüh-rung Institut für soziale Berufe Stuttgart) Foto: Erb

Die älteste Stadt Baden-Württembergs bekommt eine Hochschule. Jedoch nicht auf dem herkömmlichen Weg, sondern über eine Kooperation. Wir klären auf, was das genau bedeutet.















Rottweil - Seit einem Jahr ist die Idee in den Köpfen der Beteiligten umher geschwirrt. Nun ist die Katze aus dem Sack. Die Stadt Rottweil bekommt eine Hochschule. Was für den ein oder anderen überraschend klingen mag, wird jedoch Wirklichkeit. Was das genau bedeutet und welche Vorteile dadurch für die Stadt entstehen, wurde im Rahmen eines Pressegesprächs am Freitag deutlich gemacht.

Ab März 2023 bietet sich der Stadt Rottweil sowie den Absolventen einer Fachschule eine komplett neue Möglichkeit. Aufgrund einer Kooperation der Edith-Stein-Schulen mit der Steinbeis-Hochschule mit Hauptsitz in Berlin wird Rottweil zum Hochschulstudienort. Nicht nur Absolventen der Edith-Stein-Schulen, sondern allen Fachschülern steht somit das Tor zu einem Bachelorabschluss direkt vor der eigenen Haustür offen.

Ziel des neu gegründeten Projekt-Kompetenz-Zentrum für Soziales in Rottweil ist die umfassende Sicherstellung des Transfers der theoretischen Studieninhalte in die sozialen Einrichtungen. Was steckt hinter diesem geflügelten Satz? Künftige Studenten können neben ihrer Vollzeittätigkeit den Bachelor im Studiengang Soziale Arbeit – Sozialpädagogik absolvieren. Im Sinne eines dualen Studiums gibt es Praxis- sowie Theoriephasen. Ein wesentlicher Unterschied: Das Programm ist berufsintegriert. Die Studenten verdienen also verständlicherweise deutlich mehr als herkömmliche duale Studenten.

"Die Hochschule kommt zu den Studenten"

Der zweite große Unterschied: Das Studium ist nicht in große Praxis – und Theorieblöcke eingeteilt, sondern es dominiert ganz klar der Praxisgedanke. Lediglich alle vier bis sechs Wochen findet die Theoriephase im Rahmen eines Wochenends statt – und das online. Die Praxis ist dann immer vor Ort in Rottweil. "Die Studienprobleme wie Wohnungssuche und die Fahrerei sind damit vom Tisch. Die Hochschule kommt zu den Studenten", erklärt Tom Dickmann, Schulleiter der Katholischen Fachschule für Sozialwesen der Fachrichtung Heilerziehungspflege, zu den Vorteilen im Rahmen der Vertragsunterzeichnung.

Studium bedeutet später mehr Wertschätzung

Angegliedert ist das Studium an die Heilerziehungspflege. Ein durchaus vielseitiges Berufsfeld, das jedoch keinen Studienabschluss voraussetzt. Wieso sollte ein Absolvent einer Fachschule dann diesen Weg überhaupt einschlagen? Das Studium ist zudem sogar kostenpflichtig. "Wir haben uns die Frage gestellt, was wir den Schülern Weiteres bieten können. Der Bachelorabschluss kann später mehr Wertschätzung bedeuten, was sich auf immer im Gehalt widerspiegelt. Es ist auch ein Faktor, der später einen beruflichen Aufstieg ermöglicht. Es ist einfach eine tolle Ergänzung", sagt Dickmann auf Nachfrage.

Wie Andreas Schwarz, Geschäftsführer des Instituts für soziale Berufe Stuttgart, zu denen die Edith-Stein-Schulen gehören, erklärt, seien die Studienkosten zudem zu relativieren. "Absolventen der Edith-Stein-Schulen bekomme eine Rabattierung. Die normale Studienzeit wird zudem von drei Jahren auf mindestens zwei Jahre verkürzt." Ein Schüler der Edith-Stein-Schulen würde also innerhalb von fünf Jahren seinen Bachelorabschluss in der Tasche haben. Besonderheit dabei: Seit einer Regeländerung 2020 benötigen Absolventen für dieses Studium keinen Hochschulabschluss mehr. Es reicht somit die mittlere Reife und am Ende steht dennoch der Bachelorabschluss.

Vorteile sind Edith-Stein-Schülern vorbehalten

"Wir wünschen uns natürlich, dass ein Großteil der Studenten Absolventen von uns sind", sagt Dickmann. So sind die Rabattierung sowie die Studienverkürzung ganz im Sinne der Kooperation auch nur Schülern der Edith-Stein-Schulen vorbehalten. Wichtig dabei ist: Auch Alt-Absolventen können den neuen Hochschulstudienort direkt vor der Haustür nutzen. Neben den bereits genannten Vorteilen gibt es jedoch zwei Voraussetzungen. Es müssen drei Jahre Berufserfahrung vorliegen – in den meisten Fällen also kein Hindernis – und im Vorhinein findet ein Gespräch bezüglich vorliegender Qualifikationen statt.

Christian Seiter, Geschäftsleitung Steinbeis-Hochschule, und Andreas Schwarz freuen sich, den Fachschülern sowie Alt-Absolventen in der Region eine komplett neue Möglichkeit zu bieten.