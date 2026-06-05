1 Der Verkauf gefälschter Trikots findet in Urlaubsregionen vielfach auf offener Straße statt. Foto: Clara Margais/dpa Fußball-Trikots sind vor der WM besonders gefragt. Nicht immer muss es ein Original sein. Eine Umfrage zeigt: Viele haben schon mal ein gefälschtes Trikot gekauft.







Link kopiert



Berlin - Vor der Fußball-Weltmeisterschaft sind Experten zufolge besonders viele gefälschte Trikots im Umlauf. Die Nachfrage nach Fanartikeln steige rund um große Sportereignisse, sagte Julia Hentsch, Leiterin Rechts- und Verbraucherpolitik im Markenverband. "Damit steigt erfahrungsgemäß auch das Angebot an Fälschungen signifikant an." Wie hoch der Schaden ist, lässt sich der Expertin zufolge nicht abschätzen, weil der Verkauf nicht erfasst wird. Der Markt spiele sich im Verborgenen ab.