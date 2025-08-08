Vor der Europameisterschaft: Basketballer schlagen Doncic und Slowenien

Der Auftakt ist geglückt! Deutschlands Basketballer gewinnen den ersten EM-Test. Und das ganz ohne den Kapitän und lange ohne den NBA-Star.

Ljubljana - Die deutschen Basketballer haben ihr erstes Testspiel in der EM-Vorbereitung gewonnen. Auch ohne Kapitän Dennis Schröder siegte der Weltmeister in Slowenien gegen die Gastgeber mit NBA-Superstar Luka Doncic klar mit 103:89 (53:48) und unterstrich damit seine Medaillen-Ambitionen für die Europameisterschaft in Finnland und Lettland (27. August bis 14. September). Beste deutscher Werfer waren NBA-Profi Franz Wagner und David Krämer mit je 18 Punkten. Wagner hatte schon im dritten Viertel fünf Fouls und spielte insgesamt nur 17:33 Minuten. Doncic kam bei Slowenien auf 19 Zähler.

Schröder fehlte in der slowenischen Hauptstadt aus privaten Gründen, soll am Sonntag (17.30 Uhr/Magentasport) in Mannheim im zweiten Duell mit den Slowenen aber wieder dabei sein. Außerdem musste der Weltmeister in Ljubljana auf die angeschlagenen Maodo Lo und Daniel Theis verzichten.

Bei der EM trifft Deutschland zum Auftakt im finnischen Tampere auf Montenegro. Die ersten vier Teams der Sechser-Gruppe qualifizieren sich für die K.o.-Runde, die in der lettischen Hauptstadt Riga stattfindet.