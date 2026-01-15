Vor der EM: Das trauen die Handballer der Region der deutschen Mannschaft zu

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft starten am heutigen Donnerstag in die Europameisterschaft. Die Sportler der Region trauen der Auswahl trotzdem einiges zu und haben Geheimtipps.
Das neue Jahr beginnt für die besten Handballer Europas gleich mit dem Kampf um die EM-Krone. Ab heute, 15. Januar, bis Sonntag, 1. Februar, kämpfen 24 Mannschaften in Dänemark, Schweden und Norwegen um den Pokal. Die bislang letzte deutsche Goldmedaille bei einer Handball-EM liegt zehn Jahre zurück. Bundestrainer Alfred Gislason hat einen schlagkräftigen Kader zusammen, Top-Favoriten sind allerdings andere Nationen. Wie weit kann es für Deutschland gehen? Ist Dänemark unschlagbar? Und wie steht es um das EM-Fieber in der Südlichen Ortenau? Dazu hat unsere Redaktion die Handballer der Region befragt.