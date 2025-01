So positionieren sich Kirchen vor der Wahl

1 Mit großem Einsatz wurden die Materialien zur Aktion „Meine Kirche steht für Vielfalt und Demokratie“ vorbereitet. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen möchte damit vor der Bundestagswahl mit Menschen ins Gespräch kommen und sich gegen Hetze positionieren. Foto: ACK VS

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Villingen-Schwenningen spricht sich vor der Bundestagswahl gegen menschenverachtende Stimmungsmache, gegen populistische Vereinfachungen und gegen rechtsextremistisches Gedankengut aus.









Link kopiert



Um dieses Anliegen in die Gemeinden und den öffentlichen Raum hineinzutragen, hat sich die ACK VS der Plakat-Aktion „Meine Kirche steht für Vielfalt und Demokratie“ angeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung.