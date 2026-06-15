Vor den Augen von Angehörigen: Zwölf Tote bei Flugzeugabsturz in Missouri

Angehörige müssen in Butler mitansehen, wie ein Flugzeug kurz nach dem Start verunglückt. Alle Menschen an Bord sterben dabei. Ein vorläufiger Untersuchungsbericht soll in 30 Tagen vorliegen.
Butler - Bei einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat Missouri sind Behördenangaben zufolge alle zwölf Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine eines örtlichen Unternehmens habe nach dem Start nicht an Höhe gewinnen können, zitierte die "Washington Post" den Leiter der Katastrophenschutzbehörde von Bates County, Dennis Jacobs.