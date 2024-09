1:1 im Topspiel: Remis zwischen Bayern und Bayer - Leipzig auf Platz zwei

Berlin - Im Topspiel der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern einen Sieg gegen Meister Bayer Leverkusen verpasst. Die überlegenen Münchner mussten sich am fünften Spieltag daheim mit einem 1:1 (1:1) begnügen, der Spitzenreiter gab damit erstmals Punkte ab. Die Leverkusener sind mit drei Zählern Rückstand Dritter hinter RB Leipzig.

Doublesieger Leverkusen ging nach einem Eckball-Geschenk der Bayern durch einen Direktschuss von Robert Andrich in der 31. Minute in Führung. Aleksandar Pavlovic traf acht Minuten später ebenfalls sehenswert aus der Distanz zum Ausgleich für die überlegenen Gastgeber. Serge Gnabry verpasste kurz nach der Pause die Führung, als er in einer Szene Pfosten und Latte traf. Von den defensiven Leverkusenern kam kaum etwas nach vorn.

RB Leipzig belegt nach dem 4:0 (2:0) gegen den FC Augsburg Platz zwei. Der SC Freiburg verpasste dagegen durch das 0:3 (0:2) gegen den FC St. Pauli den Anschluss an die Spitze. Die Hamburger Aufsteiger feierten ihren ersten Saisonsieg.

Vizemeister VfB Stuttgart kam gerade so noch zu einem 2:2 (1:1) beim VfL Wolfsburg. Der 1. FC Heidenheim machte dank des 2:0 (1:0) beim FSV Mainz 05 einen Sprung nach oben in der Tabelle. Borussia Mönchengladbach sicherte sich durch ein spätes Tor von Tomas Cvancara (90.+6) ein 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Union Berlin.

Sesko trifft doppelt, Stuttgart feiert spätes Tor

Leipzig ging durch Benjamin Sesko (11.) nach Vorlage von Loïs Openda in Führung. Der Stürmer traf aus 16 Metern - und wenig später in der 15. Minute noch einmal. Augsburgs Kapitän Jeffrey Gouweleeuw scheiterte mit einem Foulelfmeter an Leipzigs Torwart Peter Gulacsi (27.). Dafür trafen in der zweiten Halbzeit auch Openda (46.) und Xavi Simons (57.) für RB.

Freiburg musste früh den ersten Gegentreffer durch Elias Saad (12.) hinnehmen, für Pauli war es das erst zweite Saisontor. Die Gastgeber hatten kurz vor der Pause die große Chance zum Ausgleich, doch Vincenzo Grifo scheiterte mit einem Foulelfmeter am Hamburger Torwart Nikola Vasilj (41.). Den nächsten Treffer erzielte wieder Pauli: Oladapo Afolayan (45.) erhöhte auf 2:0 aus Gästesicht. Nach dem Wechsel traf erneut Saad (72.). Zwei Freiburger Tore zählten wegen Abseits nicht.

Wolfsburg ging durch Jonas Wind (20.) nach einem Konter in Führung, der VfB kam aber zeitig durch Enzo Millot (32.) zum Ausgleich. Der Franzose scheiterte zunächst mit einem Foulelfmeter an VfL-Torwart Kamil Grabara, schoss den abgewehrten Ball dann aber ins Tor. Schwierig wurde es für den VfB dann nach dem Platzverweis für Atakan Karazor, der zu Unrecht Gelb-Rot sah (63.). Dann traf auch noch Mohamed Amoura (68.) für Wolfsburg. Eine Rote Karte für Amoura wurde wenig später wieder zurückgenommen. Stuttgart sicherte sich durch das späte Tor von Deniz Undav (90.+7) dennoch einen Punkt.

Gelb-Rot und Rot in Mainz

Die Heidenheimer feierten in der 15. Minute das Tor von Marvin Pieringer zur Führung. Der Mainzer Innenverteidiger Andreas Hanche-Olsen schwächte noch vor der Pause sein Team zusätzlich, er sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (29.). In der Schlussphase spielten aber wieder zehn gegen zehn: Niklas Dorsch wurde nach einem Foul mit Rot vom Platz gestellt (80.). Heidenheim kam aber besser damit zurecht - Jan Schöppner (86.) erhöhte auf 2:0.