Vor dem Tag des Denkmals: So laufen die Sanierungsarbeiten an der Rangendinger Klosterkirche

So laufen die Sanierungsarbeiten an der Rangendinger Klosterkirche

1 Zimmermann Thomas Kleinmann befestigt als Teil der Sanierungsarbeiten Stahlträger, die dem Deckenbalken direkt unter dem Glockstuhl bei der Gewichtsverteilung helfen werden. Foto: Kapitel-Stietzel

Was ist der Stand der Sanierungsarbeiten der Rangendinger Klosterkirche? Darüber können sich Interessierte am kommenden Sonntag zum Tag des Denkmals informieren. Der Förderverein des Projekts hat der Redaktion bereits vorab einen Einblick gewährt.









Was tun, wenn man eine historische Kirche in der Gemeinde hat, an der sich das Dach sichtbar durchbiegt und die aus Sicherheitsgründen bereits gesperrt werden musste? Walter Heilig und einige Mitstreiter hatten die rettende Idee: Sie sprachen sich mit der Gemeindeverwaltung ab, gründeten im Frühjahr 2023 einen Förderverein und gingen mit dem Rathaus-Team die Renovierung des Gotteshauses an. Das Ziel des inzwischen circa 120 Mitglieder starken „Fördervereins zur Sanierung der Klosterkirche Rangendingen“, mittels Crowdfunding 10 000 Euro zu den Renovierungskosten beizutragen, ist inzwischen mehr als übererfüllt: rund 12 000 Euro sind zusammengekommen. „Unsere Motivation war es, dieses Kleinod für die gesamte Bevölkerung zu erhalten“, erklärt uns Heilig vor der Eingangstür zur Klosterkirche.