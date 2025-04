Vor dem Spiel gegen Auggen: SC Lahr holt zwei neue Kicker an die Dammenmühle

Der SCL verstärkt sich zur kommenden Runde mit Jamie Stopp und Nico Schumacher. Beide kommen vom Offenburger FV an die Dammenmühle. Am Feiertag soll der Erfolgslauf derweil fortgesetzt werden.

Verbandsliga: SC Lahr - FC Auggen (Donnerstag, 15.30 Uhr). Wie üblich ist die Verbandsliga mit einem Spieltag am Tag der Arbeit ein Ausnahmefall in der Region. Für den SC Lahr bedeutet das, dass mit dem FC Auggen der Mittelteil einer Englischen Woche ansteht, die dann mit der Auswärtsfahrt nach Singen am Sonntag abgeschlossen wird.

Der Auftakt in diese Woche hätte aus Lahrer Sicht kaum besser laufen können. Gegen Elzach-Yach feierte das Team von Trainer Sascha Schröder ein 7:0-Schützenfest. Es war der höchste Saisonsieg, der untermauerte, in welch bestechender Form sich die Lahrer seit Wochen befinden.

Trotzdem warnte Schröder nach dem Torfest in Elzach auch vor dem nun kommenden Gegner aus Auggen. „Das Team steht nicht zu Unrecht im Pokalfinale“, so der Lahrer Coach. Die beiden Teams seien auf Augenhöhe. In der Tabelle ist Auggen allerdings derzeit nur auf Rang elf und der SCL verbesserte sich mit dem Kantersieg auf den siebten Rang. Der Sprung auf Platz sechs ist nun am Feiertag möglich.

Schumacher hat Torgefahr bewiesen

Während in der Liga der Erfolgslauf fortgesetzt werden soll, baut der SC Lahr bereits am Kader für die kommende Runde. Wie der Verein auf Facebook mitteilt, schließen sich zwei Kicker vom Offenburger FV dem Team an. Jamie Stopp kommt aus der OFV-A-Jugend an die Dammenmühle. „Jamie wurde vier Jahre lang in der Jugend des SC Freiburg ausgebildet, ehe er zur U 15 in die Nachwuchsabteilung des Freiburger FC wechselte. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften bis zur U 19“, so der Verein über den Defensivspieler.

Außerdem ab Sommer neu an der Dammenmühle ist Nico Schumacher. Der 21-Jährige kam für die Offenburger in der Verbandsliga in dieser Saison in 22 Spielen zum Einsatz und erzielte bereits beachtliche acht Tore. Damit ist er zusammen mit Kareem Al Yahya derzeit der beste Torjäger der kriselnden Kicker aus der Messestadt. „Nico passt optimal in unser Anforderungsprofil“, so der Verein über den Mittelstürmer, der in der Jugend des Offenburger FV ausgebildet wurde. Schumacher wird mit dem Wechsel persönlich wohl dem Abstieg entgehen.