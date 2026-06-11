Vor dem letzten Spieltag: Der FC Zell hat alles in der eigenen Hand

Der FC Zell hat es am letzten Spieltag in der eigenen Hand. Mit einem Sieg würde es für die Wiesentäler um den Aufstieg in die Landesliga gehen. Zunächst wartet die Aufgabe in Weil.

Für Sascha Samardzic und Marco Kern endet nach dem Heimspiel am Samstagabend die gemeinsame Zeit an der Seitenlinie der Weiler Reserve. Dirk Bürgin hat künftig dann das Kommando an der Seitenlinie. Samardzic und Kern, die sich auch privat bestens verstehen, hatten im April 2023 in einer herausfordernden Situation die „Zweite“ übernommen.

Im vergangenen Jahr gelang dem Duo auf beeindruckende Weise die Rückkehr in die Bezirksliga, wo in dieser Spielzeit auch souverän der Klassenerhalt eingetütet wurde. Nun endet also die Zeit. „Sascha und ich haben unsere Spieler, die Sponsoren und viele mehr als Dankeschön für die schöne Zeit nach dem Spiel zum Grill und Bier eingeladen“, verrät Kern, der noch einmal zurückblickt: „Insgesamt haben wir als Team so viel unternommen. Es war einfach eine schöne Zeit. Ich kann behaupten, dass ziemlich jeder, der unter uns trainiert hat, nicht nur ein Spieler für uns war, sondern mittlerweile auch Freund. Das ist für mich das Schönste“, sagt Kern.

Weil II möchte sich mit einem Sieg verabschieden

Obwohl es für die Weiler am letzten Spieltag eigentlich um nichts mehr geht, möchte man sich doch nicht mit einer Niederlage verabschieden. „Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Wir wollen nochmal alles reinwerfen. Sofern es gut läuft, stellen wir Zell ein Bein. Aber das wird natürlich nicht einfach.“Die Zeller können sich also auf motivierte Weiler einstellen.

Nur ein Zähler trennt Zell und Mettingen/Krenkingen

Gewinnt der FCZ am Samstag, ist ihnen der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. Dann würde es in zwei Spielen gegen den Zweiten der Bezirksliga Freiburg, den SV RW Glottertal, um den Aufstieg in die Landesliga gehen. Im Parallelspiel empfängt die SG Mettingen/Krenkingen zuhause den FC Wehr. Ein mickriger Zähler trennt Zell und die SG im Moment. Das deutlich bessere Torverhältnis haben die Mettinger vorzuweisen.

„Bei uns ist alles in Ordnung. Uns ist bewusst, was auf dem Spiel steht. Natürlich sind wir angespannt, aber so muss es auch sein“, erklärt Michael Schwald. Der 55-Jährige geht auch nicht davon aus, dass es die Weiler seinem Team leicht machen werden: „Sie werden sich ordentlich verabschieden wollen. Wir müssen bereit sein.“

Ungewiss ist aktuell noch der Einsatz von Schlussmann Christian Rapp. Der 30-Jährige hat sich bei einem Zweikampf die Nase gebrochen.