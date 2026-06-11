Vor dem letzten Spieltag: Der FC Zell hat alles in der eigenen Hand

Der FC Zell hat es am letzten Spieltag in der eigenen Hand. Mit einem Sieg würde es für die Wiesentäler um den Aufstieg in die Landesliga gehen. Zunächst wartet die Aufgabe in Weil.
Für Sascha Samardzic und Marco Kern endet nach dem Heimspiel am Samstagabend die gemeinsame Zeit an der Seitenlinie der Weiler Reserve. Dirk Bürgin hat künftig dann das Kommando an der Seitenlinie. Samardzic und Kern, die sich auch privat bestens verstehen, hatten im April 2023 in einer herausfordernden Situation die „Zweite“ übernommen.