Gibt es noch Tickets? Wann kommt er auf die Bühne? Wie lange spielt er? Und auf welche Songs kann man sich freuen? Was wir über den Auftritt von Herbert Grönemeyer am Dienstag, 30. Mai, in der Stuttgarter Schleyerhalle wissen.

Auf seiner „Das ist los“-Tournee macht Herbert Grönemeyer am Dienstag, 30. Mai, Station in Stuttgart. Er wird in der Schleyerhalle sein neues Album „Das ist los“ vorstellen, das im März erschienen ist, und bei dem er sich wieder einmal enorm tanzbar auf Konfrontationskurs mit dem Jetzt begibt. Das Konzert verspricht also, ein Ereignis zu werden. Was schon jetzt über die Show bekannt ist, erfahren Sie hier.

Die gute Nachricht: Es gibt noch Tickets! Die schlechte: Die Sitzplätze auf den Tribünen sind praktisch ausverkauft (Pfingstmontag waren um 10:30 Uhr noch genau sechs Plätze verfügbar). Es gibt aber noch Stehplatzkarten im regulären Vorverkauf und voraussichtlich an der Abendkasse. Über Fansale, die Weiterverkaufsbörse der Konzertagentur Eventim, sind derzeit keine Tickets mehr verfügbar. Eintrittskarten über die Ticketbörse Viagogo zu kaufen empfehlen wir nicht.

Anfahrt

Da parallel zum Konzert von Herbert Grönemeyer keine Großveranstaltung in der Porsche-Arena stattfindet und auch das Frühlingsfest auf dem Wasen vorbei ist, dürfte sich die Anfahrts- und die Parksituation in Bad Cannstatt entspannt haben. Wir raten trotzdem dazu, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Zeiten

Das Konzert beginnt um 19 Uhr mit dem Auftritt von Schmyt, der in seiner Musik Pop, Hip-Hop und Elektro verbindet. 2022 erschien Schmyts Debütalbum „Universum regelt“. Herbert Grönemeyers Auftritt ist um 20 Uhr geplant. Und bei den bisherigen Konzerten der „Das ist los“-Tour kam er tatsächlich immer zwischen 20.05 und 20.15 Uhr auf die Bühne. Seine Show dauert zweidreiviertel Stunden, endet also gegen 23 Uhr und beinhaltet drei Zugabenblöcke.

Setlist

Achtung, Spoiler! Diese 33 Songs hat Herbert Grönemeyer bisher auf seiner Tour in der Regel gespielt und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese in dieser Reihenfolge auch in Stuttgart auf dem Programm stehen:

1. Tau

2. Das ist los

3. Bist du da

4. Sekundenglück

5. Kopf hoch, tanzen

6. Steigerlied

7. Bochum

8. Männer

9. Was soll das

10. Vollmond

11. Eine Tonne Blei

12. Der Schlüssel

13. Doppelherz / Iki Gönlüm

14. Musik nur, wenn sie laut ist

15. Oh Oh Oh

16. Herzhaft

17. Der Weg

18. Behutsam

19. Deine Hand

20. Mensch

21. Alkohol

22. Angstfrei

23. Bleibt alles anders

Zugabe 1

24. Turmhoch

25. Flugzeuge im Bauch

26, Zeit, dass sich was dreht

Zugabe 2

27. Urverlust

28. Halt mich

29. Demo (Letzter Tag)

Zugabe 3

30. Mein Lebensstrahlen

31. Land unter

32. Mambo

33. Immerfort