SC Lahr fährt mit einigen Personalsorgen an den Bodensee

1 Da geht es in Richtung Pokal-Halbfinale: Der SC Lahr gastiert am Samstag am Bodensee beim FC Öhningen-Gaienhofen. Die Lahrer sind gegen den Bezirksligisten in der Favoritenrolle. Foto: Fissler

Beim Bezirksligisten FC Öhningen-Gaienhofen ist der SC Lahr im Viertelfinale des SBFV-Pokals am Samstag Favorit. Allerdings plagen Trainer Domenico Bologna einige personelle Ausfälle. Eine Erkältungswelle hat die Lahrer erfasst.









SBFV-Pokal, Viertelfinale: FC Öhningen-Gaienhofen - SC Lahr (Samstag, 14 Uhr). Den kommenden Gegner und die Lahrer trennen zwei Ligen. „Eigentlich ist Öhningen-Gaienhofen aber ein verkappter Landesligist“, betont SCL-Trainer Domenico Bologna. Der Gastgeber führt seine Liga nämlich mit bislang nur einer Niederlage an. 65 geschossene Tore in 16 Spielen sprechen ebenfalls eine deutliche Sprache. „Wenn deren Tormaschine anläuft, legen die richtig los“, lobt der Lahrer Trainer den Außenseiter. Zahlreiche Zuschauer werden am Bodensee erwartet und die Bedingungen werden wohl winterlich. „Vielleicht schneit es sogar. Wir werden auf jeden Fall über den Kampf zum Spiel kommen müssen“.

Die Zweikampfhärte wird gefordert sein und in diesem Bereich hätte sich Bologna in der Vorbereitung mehr Herausforderung gewünscht. „Wir hatten einige Testspiele, wo wir zwar im Passspiel gut ausgesehen haben, aber beim 10:0 gegen Seelbach und 13:0 gegen Rust dann doch im kämpferischen Bereich sehr wenig vom Gegner kam. Möglicherweise hätten wir da die Tests auch anders ansetzen können, um mehr gefordert zu werden. Aber die Spiele waren gut, um in Torlaune zu kommen“, hält der Trainer fest.

Was dem Coach besonders die Sorgenfalten auf die Stirn treibt, ist die derzeitige Personallage. „Das waren zuletzt zwei richtige Seuchenwochen“, so Bologna über die Erkältungswelle und die zahlreichen Verletzten. Maurizio Moog plagen langfristige Knieprobleme, Simon Lehmann und Abwehrchef Simon Zehnle fehlen erkältet und Roman Bulgakov fällt mit einer Oberschenkel-Zerrung aus. Gabriel Gallus und Dennis Metzger stehen derweil sowieso schon auf der Liste der Langzeitverletzten. Auch Andreas Bürkle wird fehlen. „Dennis Häußermann und Jannis Kalt kommen jetzt immerhin zurück“, so Bologna.

Ob nun die Zuschauer, das Wetter oder die vielen Verletzten: als Ausrede für ein mögliches Ausscheiden soll keiner dieser Faktoren zählen. „Wir sind der Favorit. Natürlich ist die Lage gerade personell schwierig, aber unser Kader ist breit aufgestellt. In der Winter-Vorbereitung ist die Muskulatur einfach anfälliger. Aber wir haben absolut die Qualität, die Hürde Viertelfinale zu meistern“, betont Bologna.

Gegner hat schon Offenburg aus dem Pokal geschmissen

Das letzte Testspiel der Lahrer ging gegen den Offenburger FV mit 0:4 verloren. „Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen, aber ich habe mir trotzdem mehr erhofft. Das Spiel soll uns eine Warnung vor der Pokalpartie sein“, sagt Bologna. Denn Öhningen-Gaienhofen hat den OFV sensationell im Achtelfinale aus dem Wettbewerb gekegelt. Bologna hat sich mit OFV-Coach Sascha Ruf vor dem Pokalspiel daher auch über den Gegner informiert.

Der Traum vom Halbfinale, dann gegen Bahlingen oder Villingen, ist bei den Lahrern greifbar. „Das wäre, besonders im eigenen Stadion, schon eine Bombensache“, blickt Trainer Bologna voraus. Noch steht dem SC Lahr allerdings der formstarke potenzielle Stolperstein vom Bodensee im Weg.