1 Mit mentaler Stärke wollen Christian Streich und der SC Freiburg ihren eingeschlagenen Weg fortsetzen. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Der HSV hat im Halbfinale des DFB-Pokals Heimrecht, ist aber gegen den SC Freiburg der Außenseiter. Das Volksparkstadion ist ausverkauft, die Hamburger Fans glauben an die Überraschung. Freiburg hofft auf eine Premiere, denn der Sportklub war noch nie im DFB-Pokalfinale.















Link kopiert

Einziger Zweitligist, einziger Cupgewinner - der Hamburger SV ist im Halbfinale des DFB-Pokalwettbewerbs der größte Außenseiter und kann trotzdem die meisten Erfolge vorweisen. Am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) erwartet der Sechste der 2. Fußball-Bundesliga im Volksparkstadion den Bundesliga-Fünften SC Freiburg, der in sein erstes Endspiel will. Tags darauf (20.45 Uhr/ARD und Sky) stehen sich im zweiten Halbfinale RB Leipzig und der 1. FC Union Berlin gegenüber.

Mit Demut nach Hamburg

Favorit in Hamburg sind die Breisgauer, die in der Meisterschaft auf dem Sprung in die Champions-League-Plätze sind. "Das eine ist die Papierform, das andere ist die Wahrheit auf dem Platz", sagte HSV-Trainer Tim Walter am Montag. Er hält eine Überraschung durchaus für möglich. Sein Kollege Christian Streich kündigte an: "Wir fahren mit Demut nach Hamburg. Wir möchten uns diesen Traum, den wir uns bis jetzt hart erkämpft haben, ermöglichen."

Stadion lange nicht mehr ausverkauft

Die Mannschaften werden von 57.000 Zuschauern in einer ausverkauften Arena unterstützt, darunter 6000 Freiburg-Fans. Letztmals war das Stadion der Hansestadt vor mehr als zwei Jahren voll. "Es ist für mich das erste Mal, dass ich das erlebe", sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau. Den meisten im Team geht es ebenso.

Freiburger Personal

Yannik Keitel und Kevin Schade fallen auf Seiten der Breisgauer aus, auch Manuel Gulde, der bereits krank gegen Bochum fehlte, ist keine Option. Die Mannschaft selbst, davon ist Streich überzeugt, wird "untereinander Spannung aufbauen". Auch Elfmeterschießen war ein Thema in den wenigen Trainingseinheiten vor dem Halbfinale: "Die Jungs sind sehr professionell und schießen sicher mal den einen oder anderen", so Streich.

Gastgeber blicken aufs Endspiel

Die Gastgeber wollen ihren Anhang wegen des fast verspielten Aufstiegs in die Bundesliga mit einem Endspieleinzug im Pokal entschädigen. "Wir wollen zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte Trainer Walter und versicherte, dass er und seine Mannschaft "Bock aufs Spiel" haben.

Mit mentaler Stärke nach Berlin

Die Freiburger geben sich die Favoritenrolle, haben aber Respekt vor dem HSV. "Das Stadion wird wie eine Wand hinter dem HSV stehen. Die Hütte wird brennen", prophezeite Streich. "Ich hoffe sehr, dass wir mental stark sind und unser Spiel mit der Sicherheit und Stärke, die wir haben, spielen." Der Freiburger Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein erklärte: "In der Liga geht es für sie wahrscheinlich nicht mehr um so viel. Bleibt nur noch der Pokal. Die Gefahr ist, dass sie unberechenbar sind."

Der HSV hat in seiner Vereinshistorie dreimal den DFB-Pokal geholt. Damit ist er der einzige Club aus dem Halbfinal-Quartett, der diese Trophäe erobert hat. Der letzte Erfolg liegt allerdings 35 Jahre zurück. Seit 1987 wartet der einstige Europapokalsieger der Landesmeister, heute Champions League, auf den Gewinn eines Wettbewerbs.

Lesen Sie auch: Kapitän Christian Günter stellt neuen Vereinsrekord auf