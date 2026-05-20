Vor dem Finale: SV Rust und SV Fautenbach geben sich siegessicher

Nur noch wenige Tage, dann steigt das Endspiel um den Bezirkspokal. Am Platz des FC Ottenheim haben Rust und Fautenbach Einblicke in die Vorbereitung gegeben.
Wer gewinnt den Bezirkspokal? Am Pfingstsonntag wird diese Frage auf dem Sportplatz des FC Ottenheim geklärt. Dann stehen sich der SV Rust und der SV Fautenbach bei den Herren und der SV Appenweier sowie die SG Renchtal bei den Frauen gegenüber. Bei der Pressekonferenz am Finalort am Montagabend trafen sich die Konkurrenten schon einmal zum verbalen Schlagabtausch.