Vor dem EM-Spiel gegen Deutschland: Dänen wollen gar nicht mehr aus Freudenstadt weg

Eigentlich hätte die Dänische Nationalmannschaft schon an diesem Freitag von ihrem Trainingslager in Freudenstadt nach Dortmund reisen sollen, um sich auf das Spiel gegen die deutsche Elf vorzubereiten. Doch die Spieler blieben in Freudenstadt. Fragt sich nur, was der Grund dafür ist: die Schönheit Freudenstadts oder die Qualität des Rasens?