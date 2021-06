Weitere Corona-Lockerungen Das gilt ab Samstag im Kreis Rottweil

Die nächste Hürde ist geschafft: Wie das Landratsamt auf Nachfrage bestätigt, wird am Freitag offiziell bekanntgeben, dass der Kreis Rottweil den fünften Tag in Folge unter dem Inzidenz-Wert von 50 liegt. Der Kreis tritt damit in die weitere Öffnungsstufe 3 ein (ohne zuvor die erforderliche Zeitspanne von 14 Tagen einhalten zu müssen).