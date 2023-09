Die Länderspielpause ist vorbei. Für den SC Freiburg geht es in der Bundesliga mit einem Kracher weiter. Am Samstag gastiert Borussia Dortmund im ausverkauften Europa-Park Stadion.

So ein bisschen ist die 0:5-Niederlage des Sportclubs gegen den VfB Stuttgart noch in den Hinterköpfen. Nach der Länderspielpause will es die Mannschaft gegen den BVB besser machen. Personell ließ Trainer Christian Streich bei der Pressekonferenz am Donnerstag noch einige Fragen offen.

Günter ein zentraler Faktor

"Zwei, drei Positionen sind noch fraglich" sagte Streich, der immer noch auf Linksverteidiger und Kapitän Christian Günter verzichten muss. Es komme auf die taktische Ausrichtung an, wer spiele, ließ sich der Freiburger Trainer nicht in die Karten blicken. Dreierkette oder Viererkette wären beide möglich. Bei einer Dreierkette könne auch Noah Weißhaupt auf der linken Seite spielen, so Streich.

Atubolu steht wohl im Tor

Christian Günter wird noch länger ausfallen und dem SC Freiburg fehlen. Die angeschlagenen Spieler wie Noah Atubolu oder Lukas Kübler stehen wohl zur Verfügung. Kübler könnte jedoch auch auf der rechten Seite zum Einsatz kommen, da Kiliann Sildillia gegen den VfB Stuttgart keine gute Figur abgab. Die Innenverteidigung werden mit großer Wahrscheinlichkeit Matthias Ginter und Philipp Lienhart bilden.

Ein Hoffnungsträger gegen den BVB

Erfreulich für Christian Streich war auf jeden Fall, dass Stürmer Michael Gregoritsch für Österreich getroffen hat. Der 29-Jährige, der aktuell in der Bundesliga noch ohne eigenen Treffer da steht, erzielte nach Flanke von Stefan Posch per Kopf das 1:0. Österreich gewann mit 3:1 in Schweden und sicherte sich so frühzeitig die Teilnahme bei der Fußball-Europameischaft in Deutschland im kommenden Jahr.