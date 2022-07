1 Will als Coach bei SCR Altach erfolgreich sein: Miroslav Klose Foto: dpa/Matthias Balk

Für die Mission Klassenerhalt hat der SCR Altach das Sturmtalent Alexis Tibidi vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Neu-Trainer Miroslav Klose ist voll des Lobes für den Leihspieler aus Bad Cannstatt.















Miroslav Klose geht voller Vorfreude in sein erstes Pflichtspiel als Cheftrainer des österreichischen Fußball-Bundesligisten SCR Altach. „Es macht mir hier viel Spaß. Wir sind schon große Schritte vorangekommen - es gibt aber auch Schritte, die wir noch gehen müssen“, sagte der WM-Rekordtorschütze vor dem Pokalspiel beim Drittligisten TWL Elektra aus Wien am Samstag (18.00 Uhr).

Eine Blamage wie vor einem Jahr, als Altach in der ersten Runde des ÖFB-Cups am Drittligisten SC Kalsdorf (1:2) gescheitert war, will Klose unter allen Umständen verhindern. „Es ist unser Ziel, in Ruhe zu arbeiten. Siege geben immer Ruhe“, sagte der 44-Jährige.

VfB-Sturmtalent soll Klassenerhalt sichern

Für Klose ist Altach die erste Station als Cheftrainer im Profibereich. In den vier Tests gegen den FC Luzern (0:1), FC Zürich (1:4), FC Winterthur (1:1) und FC Aarau (1:2) war sein Team ohne Sieg geblieben. Das erste Bundesligaspiel steht für Klose am 24. Juli beim TSV Hartberg an.

Zuletzt hatte Altach für die Mission Klassenerhalt das Sturmtalent Alexis Tibidi (18) vom VfB Stuttgart ausgeliehen. „Ich habe einen guten Eindruck von ihm, er hat seine Qualitäten aufblitzen lassen. Er ist aber noch nicht so fit, wie ich ihn gerne hätte“, sagte Klose.