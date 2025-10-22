Vor Bürgerbefragung um Olympia: Sport-Hype oder Geld-Sorgen? München stimmt über Olympia ab

Will München sich nochmal um Olympia bewerben? Das entscheiden die Bürger am Sonntag. Befürworter träumen vom großen Sportfest und einem Wirtschaftsboom. Wieviel das alles kostet, das bleibt unklar.
München - Vor dem Topspiel Bayern-Dortmund schwärmen Sportler und Funktionäre auf dem Rasen der Allianz Arena von der Münchner Olympia-Bewerbung. Turner Lukas Dauser träumt davon, wie sein kleiner Sohn Willi irgendwann selbst bei Spielen vor der Haustür dabei ist. München ist voll von Fahnen und Plakaten mit den fünf Ringen. Kurz vor der Bürgerbefragung geben Olympia-Befürworter - aber auch die Gegner - noch mal alles, um die Unentschlossenen vor der Abstimmung an diesem Sonntag zu überzeugen.