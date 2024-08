Vor Bezirksliga-Start: Ärger über WFV-Reform nimmt in Oberjettingen zu

1 Der VfL Oberjettingen hat meist eine gute Zuschauerkulisse. Doch mit der neuen Bezirksliga fremdeln die Fans. Foto: Andreas Reutter

Eine Woche nach der Bezirksliga Nordschwarzwald startet an diesem Sonntag nun auch die neue Bezirksliga Stuttgart/Böblingen. Dort geht es für das Team des Ebhausener Spielertrainers Markus Carle wieder um den Klassenerhalt. Doch im Umfeld des Vereins wächst der Unmut über die WFV-Reform immer weiter.









Als Tabellenfünfter schloss der VfL Oberjettingen seine Premierensaison nach dem Aufstieg in der Fußball-Bezirksliga Böblingen/Calw ab. Insbesondere die gute Rückrunde ist in Erinnerung geblieben – doch in der neuen Bezirksliga Stuttgart/Böblingen sind die Uhren jetzt wieder auf Null gestellt. Sie startet an diesem Sonntag.