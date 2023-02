1 Jürgen von der Lippe begeisterte mit seinem Programm "Voll Fett" das Publikum im Lahrer Parktheater. Foto: Wendling

Der Komiker Jürgen von der Lippe war mit seinem aktuellen Programm "Voll Fett" im Lahrer Parktheater zu Gast. Er knöpfte sich nicht nur die Sprache der Jugend, sondern auch die der Senioren vor. Auch die Politik blieb von dem Komiker nicht verschont.















Lahr - Der Titan der humoristischen und unterhaltsamen Abendveranstaltungen gab mit seinem Bühnenprogramm "Voll Fett" am Freitagabend im Parktheater eine zweistündige Kostprobe seines Könnens.

Jürgen von der Lippe, der sich seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne und im Fernsehen in das deutsche TV-Gedächtnis mit Sendungen wie "So isses", "Geld oder Liebe" oder "Donnerlippchen" verewigte, betrat am Abend, natürlich wie erwartet, mit einem Hawaii-Hemd die Bühne. Der Liebhaber der deutschen Sprache mit ihrer expliziten Anwendung ist mit seinem sechzehnten Bühnenprogramm in Deutschland unterwegs.

Jürgen von der Lippe nahm nicht nur die Sprache der Jugend, sondern auch die der Senioren unter die Lupe. Ebenfalls war die Politik Zielscheibe seines unbekümmerten Spotts, was zur Folge hatte, dass im gesamten Saal nicht ein Auge trocken blieb.

"Wir werden heute Abend ausschließlich über Liebe sprechen", machte von der Lippe gleich von Anfang an klar. Und kurz darauf spricht der 74-jährige Comedian schon über gütige, liebe, alte Männer, bei denen die Altersmilde eintritt und die Testosteronproduktion abklingt; nicht ohne den Hinweis, dass der Verlauf bei den Frauen genau umgekehrt wäre. Zur Hochform läuft Lippe beim Thema "Gender-Politik" auf. In seiner unnachahmlichen Art gab er diesem Thema viel Raum.

Komiker nimmt TV-Sendungen aufs Korn

Mit seinem grandiosen Wortwitz und punktgenauen Pointen nahm der nordrhein-westphälische Comedian das Publikum zwei Stunden lang mit auf seinem Weg von einem Comedy-Höhepunkt zum anderen.

"Biolärm ist nicht etwa Pupsen", sondern Vogelgezwitscher, klärte Lippe das Publikum auf, indem er direkt ansprach, was man denn unter dem Wort "Biolärm" verstünde.

Dass es in seiner Bühnenshow danach kaum noch um das Thema Liebe ging, kümmerte das Publikum nicht, denn von der Lippes Spitzen zu fast allen aktuellen Themen ließen zwischen den Lachtränen keine Zeit über sein anfängliches Versprechen nachzudenken. Shows wie "Wer wird Millionär“ oder "Germany’s Next Topmodel" wurden ebenso auf die Schippe genommen. Dabei mussten die Zuschauer gewollt um die Ecke denken, um die Pointe letztlich zu verstehen. Tosenden Applaus bekam Jürgen von der Lippe für seine Parodien von Udo Lindenberg, Peter Maffay, Helge Schneider und Herbert Grönemeyer.

Lippe animiert Publikum zum Mitsingen

Der Entertainer schaffte es auch, die Zuhörerschaft beim Mitsingen seiner Lieder wie "Guten Morgen liebe Sorgen" so anzuspornen, dass keine Stimme im Chor der gesamten Besucher, in dem voll besetzten Parktheater stumm blieb.

Von der Lippe ist nicht nur Entertainer und Comedian, sondern auch Autor von 15 Büchern, auf die er unterschwellig während seines Programmes immer mal wieder hinwies, was das Publikum ihm honorierte.

Mit stehenden Ovationen und nach drei geforderten Zugaben wurde Jürgen von der Lippe am Freitagabend in Lahr verabschiedet. Es war ein kurzweiliger Abend mit viel Humor, aber auch Standings zu eigentlich ernsten Themen.

Zur Person

Der Komiker Jürgen von der Lippe wurde am 8. Juni 1948 in Bad Salzuflen im Landkreis Lippe in Nordrhein-Westphalen als Hans-Jürgen Hubert Dohrenkamp geboren. Neben seiner Tätigkeit als Komiker und Autor ist er als Fernsehmoderator, Schauspieler, Hörbuchsprecher sowie Musiker tätig.