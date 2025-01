Vor Amtseinführung: Trump kündigt schnellen Rückbau von Bidens Politik an

Trump kündigt schnellen Rückbau von Bidens Politik an

1 Donald Trump macht seinen Anhängern große Hoffnungen auf einen radikalen Politikwechsel. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Donald Trump plant, die Errungenschaften seines Vorgängers im Rekordtempo rückgängig zu machen und die US-Politik umzukrempeln. Anfangen will er damit direkt nach seiner Vereidigung.









Washington - Der designierte US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, zentrale Maßnahmen seines Vorgängers Joe Biden sofort nach dem Machtwechsel am Montag rückgängig zu machen. "Jede radikale und sinnlose Anordnung der Biden-Regierung wird innerhalb weniger Stunden nach meiner Vereidigung aufgehoben", sagte der Republikaner bei einer Veranstaltung in der US-Hauptstadt Washington.