Vor allem Hochlagen betroffen: Unwettergefahr – Wetterdienst warnt vor Hochwasser im Schwarzwald

Zu Beginn der Hohen Tage der Fasnet könnte es im Schwarzwald-Baar-Kreis nicht nur Ekelwetter, sondern teilweise auch Überschwemmungen geben. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst.

Mitten in den Hohen Tagen der Fasnet verschärft sich die Wetterlage im Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Tauwetter in den Hochlagen sowie vor anhaltendem Dauerregen rund um Villingen-Schwenningen. Auch die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg rechnet an der Donau und der Breg mit einem zweijährlichen Hochwasser.

Für Lagen oberhalb von 1000 Metern gilt laut DWD von Dienstag, 18 Uhr, bis Donnerstag, 12 Uhr, eine amtliche Unwetterwarnung vor starkem Tauwetter. Bei positiven Temperaturen und anhaltendem Regen taue die Schneedecke kräftig ab. Die zusätzlichen Abflussmengen können laut DWD zwischen 70 und 90 Litern pro Quadratmeter erreichen. Damit steige die Gefahr von Überflutungen an Straßen, Unterführungen und gewässernahen Gebäuden. Auch Erdrutsche seien möglich.

Parallel dazu gilt für die Region rund um Villingen-Schwenningen seit Mittwochvormittag eine amtliche Warnung vor Dauerregen bis Freitagmorgen. Nach bereits gefallenen Mengen von fünf bis 20 Litern pro Quadratmeter werden weitere 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter erwartet. Vereinzelt könne es zu Überflutungen kommen, insbesondere auf Straßen und in Unterführungen.

Für die Fasnet bedeutet das: Neben Regen, Schneeregen und Schneeschauern müssen sich Veranstalter und Besucher nun auch auf mögliche Beeinträchtigungen durch hohe Wasserstände einstellen. Die Hochwasservorhersagezentrale prognostiziert für Donau und Breg ein zweijährliches Hochwasser.

Pegelstände im Blick behalten

Der DWD rät, überflutete oder gefährdete Abschnitte zu meiden, das Fahrverhalten anzupassen und bei drohender Überflutung Keller sofort zu verlassen. Wer Umzüge oder Veranstaltungen in Gewässernähe besucht, sollte die aktuelle Hochwasserlage im Blick behalten. Möglich ist das auf der Seite der Hochwasserzentrale.