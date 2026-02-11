Vor allem Hochlagen betroffen: Unwettergefahr – Wetterdienst warnt vor Hochwasser im Schwarzwald

Zu Beginn der Hohen Tage der Fasnet könnte es im Schwarzwald-Baar-Kreis nicht nur Ekelwetter, sondern teilweise auch Überschwemmungen geben. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst.
Mitten in den Hohen Tagen der Fasnet verschärft sich die Wetterlage im Schwarzwald-Baar-Kreis. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starkem Tauwetter in den Hochlagen sowie vor anhaltendem Dauerregen rund um Villingen-Schwenningen. Auch die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg rechnet an der Donau und der Breg mit einem zweijährlichen Hochwasser.