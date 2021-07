2 Im Vorbeigehen einen Reisekatalog mitnehmen – das war lange Zeit nicht möglich. Foto: Otto

Die Sommerferien nahen und die Inzidenzzahl ist nun auch im Kreis Rottweil weit unten. Weckt das die Reiselust der Rottweiler? Oder sind sie noch vorsichtig? Wir haben uns umgehört und erfahren: Die Nachfrage nach Pauschalreisen ist sprunghaft angestiegen –­ gleiches gilt für die Preise.

Rottweil - In der Reisebranche ist es aktuell wie an der Börse. Es ist ein Auf und Ab, alles hängt an Inzidenzzahlen, jede kleinste Nachricht kann wieder für einen Einbruch sorgen. Momentan stehen die Zeichen aber gut.

Ansturm in Reisebüros

Von einem regelrechten "Ansturm" berichtet Sukru Baca vom Reisebüro Baca in der Fußgängerzone. Die Menschen zöge es vor allem ans Mittelmeer, und zwar in ein schönes Hotel. Ferienwohnungen seien weniger gefragt. "Die Leute haben genug vom selber kochen und putzen", weiß er. Sie wollen sich nun verwöhnen lassen. Auf Platz eins der Beliebtheit stehe in seinem Reisebüro die Türkei, gefolgt von Griechenland und Spanien. Die große Nachfrage hat allerdings Auswirkungen auf die Preise. Alles werde quasi stündlich teurer, sagt Baca. Es empfehle sich also, nicht allzu lang mit einer Buchung zu warten.

Auch im Lufthansa City Center Reisebüro in der Hochbrücktorstraße ist wieder richtig Betrieb. "Die Leute sind sehr reiselustig", heißt es auf Nachfrage. Die Reisewarnung für Portugal habe kurzfristig für Verunsicherung gesorgt, doch jetzt sei die Nachfrage nach Pauschalreisen enorm. Spanien und Griechenland sind hier die Top-Ziele. Die Menschen hätten natürlich auch Fragen zu den geltenden Bestimmungen, seien aber meist recht gut informiert. Und: "Die Preise ziehen an", heißt es auch hier.

Bei Hauser-Reisen in Rottweil ist am 30. Juni die erste Busreise seit Herbst gestartet. Es ging an die Ostsee. "Und die Reisenden sind inzwischen wieder froh gelaunt zurück", heißt es aus dem Unternehmen. Weitere Busse sind unterwegs. Seit wieder gereist werden kann, stünden die Telefone nicht mehr still. Für Juli und August würden vor allem Reisen innerhalb Deutschlands und in die Nachbarländer nachgefragt. Man habe sogar Reisetermine zusätzlich aufgelegt.

Busse wieder gestartet

Für Herbstreisen ist das europäische Ausland gefragt. Und die Menschen haben wieder Lust auf kombinierte Bus-Flug-Reisen und auch auf Kreuzfahrten. "Der Kunde will weg", heißt es, und in dem großen Rottweiler Reiseunternehmen ist man optimistisch, dass es so weitergeht.

Wer reist, braucht auch die nötigen Ausweispapiere. Während andernorts von einem Ansturm auf Behörden berichtet wird, weil viele feststellen, dass ihr Ausweis nicht mehr gültig ist, ist das im Rottweiler Rathaus nicht der Fall.

Bei Fristen keine Probleme

Hermann Leins, Abteilungsleiter Bürgerbüro bei der Stadt Rottweil, berichtet auf Nachfrage, dass schon etwas mehr Publikumsverkehr herrsche, es sich aber insgesamt in Grenzen halte. Mit den Fristen für neue Papiere gebe es keine Probleme. Ein neuer Personalausweis dauere zwei bis drei Wochen, ein Reisepass etwas länger. Die Bundesdruckerei liefere hier ziemlich punktgenau. Für ganz eilige Fälle gebe es auch noch einen vorläufigen Ausweis, der drei Monate gültig ist. "Dies sollte aber die Ausnahme bleiben", sagt Leins.

Er glaubt, dass sich viele mit dem Reisen doch zurückhalten, weil die Beschränkungen noch zu stark sind. Dass sich viele Menschen akribisch an die Vorgaben halten und alles tun, um ein Aufflammen der Pandemie zu vermeiden, lasse sich mit den Bildern der EM allerdings nicht in Einklang bringen, sagt Leins. "Ich verstehe nicht wie man in London für das Halbfinale 60 000 Leute in ein Stadion lassen kann. Das passt nicht zusammen und das kann man Otto Normalbürger auch nicht vermitteln."

Bei den Rottweiler Reisenden gehen wir nun natürlich davon aus, dass sie sich nicht in ein Stadion zwängen, sondern ihren Urlaub beschaulich verbringen – und einfach genießen.­