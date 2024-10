Vor Abschiedskonzert: Helmut Dold spricht über seine Zeit als Lehrer der Lahrer Musikschule

1 Helmut Dold steht regelmäßig auf der Bühne. Foto: prviat

Helmut Dold war mehr als 40 Jahre Dozent an der Lahrer Musikschule – jetzt wird er mit einem Konzert verabschiedet. Der 65-Jährige, der auch als Unterhalter „De Hämme“ erfolgreich ist, zieht im Gespräch mit unserer Redaktion Bilanz und sagt, was sich verändert hat in all der Zeit.









Helmut Dold steht als Unterhalter „De Hämme“ sowie als Musiker – sei es als Solist oder mit Band –regelmäßig auf der Bühne. Darüber hinaus führt er als Trompetenlehrer an der städtischen Musikschule Lahr junge Leute ans Musizieren heran. Dieser Part seines Berufslebens endet indes bald, der gebürtige Kuhbacher, der heute in Schuttertal lebt, verabschiedet sich von seiner aktiven Lehrtätigkeit. Ihm zu Ehren wird es am Donnerstag, 24. Oktober, ein großes Abschiedskonzert im Schlachthof geben.