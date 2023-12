Vor 75 Jahren: Als in Schmieheim der Wählerwille wieder zählte

Als in Schmieheim der Wählerwille wieder zählte

1 Ein Foto von der Schlosseinweihung nach der Renovierung mit Schmieheims Bürgermeister Wilhelm Kölle (stehend). Es soll mit einer Stimme Mehrheit im damaligen Gemeinderat vor dem Abbruch bewahrt worden sein. Foto: Privat

Schmieheim feiert am 5. Dezember ein Jubiläum: Wilhelm Kölle wurde vor 75 Jahren zum Bürgermeister gewählt. Es waren die ersten freien Wahlen in Schmieheim nach der Nazi-Herrschaft.









„Wilhelm Kölle ist ein Beispiel für eine Generation, die nicht verzagte, sondern, die angepackt und nicht nur zur ,Steigerung des Bruttosozialprodukts in die Hänge gespuckt hat’. Diese Generation hat unsere Demokratie entwickelt und geformt, die heute auf so gefährliche Weise an Wertschätzung verliert“, erklärt Schmieheims früherer Ortsvorsteher Jürgen Milde.