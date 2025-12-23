Vor 70 Jahren: Als mit den Kirchenglocken auch die Hoffnung nach Kappel zurückkehrte

Es war ein Ereignis, das ein ganzes Dorf bewegte: Heute vor 70 Jahren erhielt Kappel neue Glocken, nachdem die alten zuvor im Zweiten Weltkrieg zerstört worden waren.
Das Jahr 1955 wurde für die Pfarrgemeinde Kappel zu einem Jahr der Dankbarkeit und eines festlichen Neubeginns. Am Hochfest der Heiligen Drei Könige, 6. Januar 1955, segnete die Gemeinde in einer Zeremonie das im Zweiten Weltkrieg zerstörte und mit großer Hingabe wiederaufgebaute Pfarrhaus und übergab es feierlich seiner Bestimmung. Nach Jahren der Entbehrung erfüllten der Duft frischer Mauern und der Klang gemeinsamer Gebete das erneuerte Haus mit Leben.