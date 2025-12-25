Vor 50 Jahren in Nußbach: Als Richard Sedlak ein neues Zuhause fand

Zu Fuß, hungrig und ohne Gepäck: So kam Richard Sedlak vor 50 Jahren auf dem Nußbacher Joggenhof an. Was damals noch keiner wusste: Hier fand er ein neues Zuhause.
Es war Nikolaustag 1975, der 6. Dezember vor 50 Jahren. Ein Samstag – das weiß Richard Sedlak sicherlich noch ganz genau. Und es war ein Schicksalstag in seinem Leben – ebenso wie für Familie Kienzler vom Nußbacher Joggenhof. „Aus heiterem Himmel stand er da“, erinnert sich Bernhard Kienzler fünf Jahrzehnte später. Bis heute blieb Sedlak dem Hof als Bewohner und Arbeiter erhalten – dieser Tage feiert er sein 50. Weihnachtsfest in Nußbach.